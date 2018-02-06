В Ярославской области выставили на продажу дачу для миллионеров

Роскошный особняк за 121 миллион рублей

Такую недвижимость смогут позволить себе только миллионеры. Ну а мы можем посмотреть на элитную недвижимость, которую продают в Ярославской области. И помечтать!

Настоящий дворец можно купить в Переславском районе на берегу Плещеева озера. Трёхэтажный дом на 750 квадратных метров построили по проекту знаменитого архитектора Михаила Клименьтева. Внутри — 10 комнат, кованые перила винтовой лестницы, роскошная деревянная отделка и полностью подведённые коммуникации, а снаружи — швейцарский ландшафт с карельской сосной и розарием.

Вид с балкона на Плещеево озеро

— Раз есть предложение, значит будет и спрос. Вопрос, на какой цене договорятся, — добавляет риелтор Александр.

Отдают роскошный дом с участком за 121 миллион рублей.

Дорогая ковка на перилах

Мебели немного, но она из дорогого дерева

Роскошно даже в уборной

Но что, если хочется жить роскошно в городе? В Ярославле дорогая недвижимость тоже имеется. Смотрите наш обзор.