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В Ярославской области выставили на продажу дачу для миллионеров
6 февраля 2018 17:05
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Такую недвижимость смогут позволить себе только миллионеры. Ну а мы можем посмотреть на элитную недвижимость, которую продают в Ярославской области. И помечтать!
Настоящий дворец можно купить в Переславском районе на берегу Плещеева озера. Трёхэтажный дом на 750 квадратных метров построили по проекту знаменитого архитектора Михаила Клименьтева. Внутри — 10 комнат, кованые перила винтовой лестницы, роскошная деревянная отделка и полностью подведённые коммуникации, а снаружи — швейцарский ландшафт с карельской сосной и розарием.
— Раз есть предложение, значит будет и спрос. Вопрос, на какой цене договорятся, — добавляет риелтор Александр.
Отдают роскошный дом с участком за 121 миллион рублей.
Но что, если хочется жить роскошно в городе? В Ярославле дорогая недвижимость тоже имеется. Смотрите наш обзор.
Фото: Ivan Dragov / youtube, Ivan Dragov / youtube.com
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