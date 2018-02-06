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Город

Ярославль снова готовится к блинному рекорду: чем удивят

6 февраля 2018 15:43
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Ярославль, Главная Масленица страны

11 февраля на Первомайском бульваре устроят фестиваль «Раскрась город к весне». Принять участие в нем смогут и уличные художники, и просто любители порисовать.

— Ярославская Масленица — это сочетание традиционных обычаев празднования с современными предложениями, — рассказала директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. — В этом году впервые в Ярославле мы проводим фестиваль уличного искусства и фестиваль уличной еды. 

Для участников подготовят полсотни арт-объектов. Главным из них будут двухметровые буквы из фанеры. Художники раскрасят их в стиле хохломы, майолики и гжели по разработанным эскизам. Из раскрашенных букв составят слово «блины». Для детей проведут мастер-классы по росписи маленьких блинчиков.

17 февраля художники распишут трех больших объемных медведей из фанеры. Одного раскрасят профессиональные художники, второго — студенты художественного училища, а третьего — любители граффити. Все остальные смогут баллончиками с красками расписать фигуры медведей, оленей и овец.

В прошлом году на главной Масленице установили рекорд России. Самый большой блинный пирог страны создали из 30 тысяч блинов и... скормили собакам.

Полную программу Масленицы-2018 смотрите здесь.

Елена Вахрушева
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Фото: Правительство Ярославской области
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