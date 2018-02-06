|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле показали новый бренд области: солнце с лучами-домами
6 февраля 2018 15:11
2 275 12
Департамент туризма представил новый бренд Ярославской области.
Логотип дизайнеры нарисовали в виде улыбающегося солнца с двенадцатью лучами-зданиями. 12 здесь означает 12 древних городов Ярославской области: Ярославль, Рыбинск, Углич, Тутаев, Гаврилов-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, Переславль-Залесский, Пошехонье, Ростов Великий и Молога. Последний город посчитали хоть и давно затопленным, но живым в памяти ярославцев.
Цвета логотипа: бирюзовый, темно-синий, зеленый, желтый.
— Эти цвета отражают богатства ресурсов территории — бирюзу Волги, зелень лесов и заливных лугов, прозрачную синеву многочисленных озер и рек, золото куполов, охристые оттенки меда и, конечно, солнце, которое освещает и согревает эту древнюю русскую землю, — рассказали в областном департаменте туризма.
Главный слоган бренда — «Ярославия — среднерусская гардарика».
Гардарикой авторы слогана называют цивилизацию, в основе которой лежит городская культура. Но, согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Евфрона, гардарикой в средние века скандинавы называли Русь.
Недавно департамент туризма представил новый логотип Масленицы.
Фото: Департамент туризма Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
29 января
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров