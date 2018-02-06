В Ярославле показали новый бренд области: солнце с лучами-домами

Новый бренд Ярославской области

Департамент туризма представил новый бренд Ярославской области.

Логотип дизайнеры нарисовали в виде улыбающегося солнца с двенадцатью лучами-зданиями. 12 здесь означает 12 древних городов Ярославской области: Ярославль, Рыбинск, Углич, Тутаев, Гаврилов-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, Переславль-Залесский, Пошехонье, Ростов Великий и Молога. Последний город посчитали хоть и давно затопленным, но живым в памяти ярославцев.

Цвета логотипа: бирюзовый, темно-синий, зеленый, желтый.

— Эти цвета отражают богатства ресурсов территории — бирюзу Волги, зелень лесов и заливных лугов, прозрачную синеву многочисленных озер и рек, золото куполов, охристые оттенки меда и, конечно, солнце, которое освещает и согревает эту древнюю русскую землю, — рассказали в областном департаменте туризма.

Главный слоган бренда — «Ярославия — среднерусская гардарика».

Гардарикой авторы слогана называют цивилизацию, в основе которой лежит городская культура. Но, согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Евфрона, гардарикой в средние века скандинавы называли Русь.

Недавно департамент туризма представил новый логотип Масленицы.