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Фоторепортаж
Модный монумент: известные мужчины Ярославля показали новые образы зимы
6 февраля 2018 14:13
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Весь Ярославль укутался в белое. Красота! В белое оделись и все городские паблики. Кто-то из знаменитостей решил создать тотальный белый образ, кто-то ограничился деталями. Мы посмотрели на этих модников. Листайте наш фоторепортаж с «белой ковровой дорожки».
Фото: Александра Савельева
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