Модный монумент: известные мужчины Ярославля показали новые образы зимы

Давайте греться, господа!

Весь Ярославль укутался в белое. Красота! В белое оделись и все городские паблики. Кто-то из знаменитостей решил создать тотальный белый образ, кто-то ограничился деталями. Мы посмотрели на этих модников. Листайте наш фоторепортаж с «белой ковровой дорожки».

Леонид Собинов: однозначно белый в тренде. Особенно, если выбрать total look

Николай Некрасов подтверждает: выбирайте широкий и тёплый шарф-снуд

Император Александр: настоящие мужчины не мёрзнут

Максим Богданович: заверните меня сразу в два шарфа

Петр и Феврония: с палантином можно устроить романтичную фотосессию в снежном городе

Ярослав Мудрый: для шика шарф иногда достаточно просто небрежно набросить на плечи

Ленин у детской больницы: а мне больше по душе наряд Папы Римского

Карл Маркс: я за классику — шарф да шапка потеплее

Городовой на проспекте Ленина: на плечи можно накинуть объёмный палантин