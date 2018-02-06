Ярославцы смогут увидеть в небе полет МКС

Трек от Международной космической станции

До 13 февраля в вечернем небе над Ярославлем можно будет наблюдать, как летит Международная космическая станция. Если смотреть невооруженным глазом, то это будет похоже на яркую быстро двигающуюся звезду. Поймать МСК с помощью бинокля или телескопа крайне сложно из-за быстрого движения станции.

— Движение будет с запада на восток, — рассказали в Московском планетарии. — Чтобы МКС можно было увидеть, необходимо, чтобы на нее попадал солнечный свет, тогда она, как Луна, будет его отражать.

Станция делает один виток вокруг земли примерно за 1,5 часа и будет появляться в вечернем небе на несколько минут.

6 февраля МКС можно будет увидеть с 17:50 до 17:56 и с 19:26 до 19:29. 7 февраля — с 18:34 до 18:39 и с 20:10 до 20:12. 8 февраля станция будет видна с 19:18 до 19:22. 9 февраля — с 18:26 до 18:31. 10 февраля смотрите на небо с 19:10 до 19:14. 11 февраля — с 18:18 до 18:22. А 13 февраля последний шанс увидеть полет МКС будет с 18:11 до 18:13

В ночь с 31 января на 1 февраля жители Ярославля могли наблюдать за необычным явлением — кровавым затмением голубой луны.