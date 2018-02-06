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Открыл огонь из машины: в Ярославле на ходу обстреляли дорогой внедорожник
6 февраля 2018 13:18
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Лихие 90-е возвращаются?
В Заволжском районе на проспекте Машиностроителей обстреляли дорогую иномарку. Всё произошло 3 февраля в 19:35 рядом с рынком. Огонь по автомобилю «Тойота-Ленд-Крузер» открыли неизвестные. Они проезжали мимо на машине, открыли стекло и начали стрелять. Несколько пуль попали в «Тойоту».
— Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Кто стрелял и из какого оружия, сейчас выясняют полицейские. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Фото предоставлено: Безопасный регион.
Фото: SafeRugion.net
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