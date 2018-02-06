Открыл огонь из машины: в Ярославле на ходу обстреляли дорогой внедорожник

Во время стрельбы никто не пострадал

Лихие 90-е возвращаются?

В Заволжском районе на проспекте Машиностроителей обстреляли дорогую иномарку. Всё произошло 3 февраля в 19:35 рядом с рынком. Огонь по автомобилю «Тойота-Ленд-Крузер» открыли неизвестные. Они проезжали мимо на машине, открыли стекло и начали стрелять. Несколько пуль попали в «Тойоту».

— Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Кто стрелял и из какого оружия, сейчас выясняют полицейские. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Фото предоставлено: Безопасный регион.