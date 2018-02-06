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Город

Гостиницу «Юбилейная» выставили на продажу за полмиллиарда рублей

6 февраля 2018 12:49
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бизнес, гостиница, Ярославль, туризм

На Avito продают гостиницу «Юбилейная», которая находится на Которосльной набережной в Ярославле.

— Гостиница в центре города, на границе зоны ЮНЕСКО, в непосредственной близости от наиболее привлекательных исторических мест Ярославля: Богоявленской церкви и Спасо-Преображенского монастыря. Золотое кольцо России, — описывают объект продавцы. — Отелю присвоена категория «3 звезды». В гостинице располагаются 244 номера на более чем 300 мест от эконом-класса до престижных апартаментов класса люкс. Здесь располагается самый большой среди гостиниц Ярославля конференц-зал «Серебряный» на 200 мест. На первом этаже находятся банкетный зал «Звездное небо» на 70 мест, ресторан «Юбилейный» на 320–350 мест и ресторан «Знаменский» на 40 мест.

За восьмиэтажное здание, подвал, технический этаж (12393,6 кв.м.) и земельный участок 7624 кв.м. просят 550 миллионов рублей.

В объявлении указано, что продажей занимается агентство недвижимости.

— Да, гостиница продаётся, — подтверждает риелтор Наталья. — Она действующая, и закрывать её не планируют, она будет продана прямо в таком состоянии.

Также в агентстве недвижимости пояснили, что «Юбилейная» сейчас находится в залоге у банка. Собственно, кредитная организация и занимается её продажей.

Подтвердил информацию и владелец гостиницы.

- Она действительно находится в обременении. Она продаётся уже давно, но покупателей пока нет, - рассказал порталу 76.ru Яков Якушев.

Недавно на Avito были размещены ещё несколько интересных объявлений. Например, там продавали Волжскую шерстопрядильную фабрику и торговый центр «Аврора». Владелец последнего, впрочем, опроверг эту информацию.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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