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Схватился за нож в порыве гнева: мужчина порезал собственную жену
6 февраля 2018 12:18
4 028 13
Бытовой конфликт закончился плачевно. Накануне в одну из больниц Ярославского района доставили 29-летнюю женщину с ножевым ранением. Врачи сообщили о случившемся в полицию.
Оказалось, что женщину изувечил собственный муж. Пара была дома. Мужчина был подвыпивший, а супруга стала предъявлять претензии и они поругались. Тогда муж взял нож и ударил им супругу прямо в живот.
— Подозреваемый 33-летний мужчина раньше уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится под стражей, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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