Схватился за нож в порыве гнева: мужчина порезал собственную жену

Мужчина находится под стражей

Бытовой конфликт закончился плачевно. Накануне в одну из больниц Ярославского района доставили 29-летнюю женщину с ножевым ранением. Врачи сообщили о случившемся в полицию.

Оказалось, что женщину изувечил собственный муж. Пара была дома. Мужчина был подвыпивший, а супруга стала предъявлять претензии и они поругались. Тогда муж взял нож и ударил им супругу прямо в живот.

— Подозреваемый 33-летний мужчина раньше уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится под стражей, — рассказали в УМВД по Ярославской области.