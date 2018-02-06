×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

Жители Брагино попросили у властей переселить их в Ленинский район

6 февраля 2018 11:03
7 568 5
границы, районы, Ярославль

Жители окраин Дзержинского района попросили у властей переселить их в Ленинский район поближе к центру. Накануне эту просьбу обсудили в муниципалитете Ярославля.

— Тем, кто проживает на на территории поселка Пятовское и улицы Промышленной, удалённость расположения территориальной администрации Дзержинского района создаёт сложность в решении текущих проблем, — пояснили депутатам ярославцы. — Большинство жителей этих мест пользуются медицинскими услугами, ездят в детские сады и школы Ленинского района, которые располагаются намного ближе.

И ярославцев поддержали — комиссия по вопросам городского самоуправления одобрила изменение границ районов. Теперь жилые дома улицы Промышленной и посёлка Пятовское будут включены в Ленинский район, в него также войдёт территория бывшей воинской части. Правда, чистить эти улицы всё равно придётся администрации Дзержинского района. 

Жители Ярославского района переживают: слишком близко к границе их посёлка решили построить кладбище на ручье

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Виктор Соловьёв
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: В Ярославле под тяжестью снега обрушилась крыша аттракциона

Здоровье
Как восстановить здоровье и сохранить нервы в порядке

Как восстановить здоровье и сохранить нервы в порядке
Спорт
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо
Погода
Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы

Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы
Погода
В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели

В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели
Транспорт
Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Фильм недели
29 января
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
Комментарии (12): фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (25): Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,80 57,58
EUR 70,10 70,99
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 07.02
USD 57,22 0,59
EUR 70,93 0,43
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.