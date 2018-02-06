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Жители Брагино попросили у властей переселить их в Ленинский район
6 февраля 2018 11:03
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Жители окраин Дзержинского района попросили у властей переселить их в Ленинский район поближе к центру. Накануне эту просьбу обсудили в муниципалитете Ярославля.
— Тем, кто проживает на на территории поселка Пятовское и улицы Промышленной, удалённость расположения территориальной администрации Дзержинского района создаёт сложность в решении текущих проблем, — пояснили депутатам ярославцы. — Большинство жителей этих мест пользуются медицинскими услугами, ездят в детские сады и школы Ленинского района, которые располагаются намного ближе.
И ярославцев поддержали — комиссия по вопросам городского самоуправления одобрила изменение границ районов. Теперь жилые дома улицы Промышленной и посёлка Пятовское будут включены в Ленинский район, в него также войдёт территория бывшей воинской части. Правда, чистить эти улицы всё равно придётся администрации Дзержинского района.
Жители Ярославского района переживают: слишком близко к границе их посёлка решили построить кладбище на ручье.
Фото: Виктор Соловьёв
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