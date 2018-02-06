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В Ярославле под тяжестью снега обрушилась крыша аттракциона
6 февраля 2018 11:22
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У аттракциона с веломобилями в парке Нефтяников под тяжестью снега обрушилась крыша. Домик и правда сложился, как карточный. Всё произошло в воскресенье около пяти вечера. К счастью, в момент обрушения рядом никого не было.
— Аттракцион принадлежит арендатору. На зиму он был законсервирован. Крыша натяжная из ПВХ-ткани. Из-за сильного снегопада обрушилась её часть. Ущерба нет, машины, находящиеся внутри, целы. До конца недели либо в начале следующей всё устранят, — рассказали в мэрии Ярославля.
Ярославцы продолжают бороться с последствиями снегопада. Недавно вытащили застрявший на дороге автобус.
Фото: Любовь Кузнецова
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