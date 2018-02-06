В Ярославле под тяжестью снега обрушилась крыша аттракциона

К счастью, никто не пострадал

У аттракциона с веломобилями в парке Нефтяников под тяжестью снега обрушилась крыша. Домик и правда сложился, как карточный. Всё произошло в воскресенье около пяти вечера. К счастью, в момент обрушения рядом никого не было.

— Аттракцион принадлежит арендатору. На зиму он был законсервирован. Крыша натяжная из ПВХ-ткани. Из-за сильного снегопада обрушилась её часть. Ущерба нет, машины, находящиеся внутри, целы. До конца недели либо в начале следующей всё устранят, — рассказали в мэрии Ярославля.

Ярославцы продолжают бороться с последствиями снегопада. Недавно вытащили застрявший на дороге автобус.