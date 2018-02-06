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В Ярославле транспорт сбился с расписания: когда автобусы и троллейбусы поедут по графику
6 февраля 2018 11:00
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Второй день в Ярославле люди жалуются на перебои в работе транспорта. Пассажирам зачастую долго приходится стоять на остановках на морозе или под снегопадом.
— Расписание не соблюдается вообще, причём не только в часы пик, но и в то время, когда транспорта на дорогах не очень много, — отмечают горожане. — На расписание обращать внимания не стоит, транспорт в него не попадает. Особенно троллейбусы.
Всё это происходит из-за погодных условий и плохой уборки снега и наледи на дорогах.
— На дорогах пробки, аварии, — объяснили в «ЯрГорТрансе». — Расписания никто не отменял, но в таких условиях его соблюсти сложно. То есть проблема не в троллейбусах, а во всей организации движения в целом.
Транспортники стараются сделать так, чтобы как можно быстрее решить проблему с отставанием транспорта от расписания. И, кстати, судя по системе отслеживания автобусов, троллейбусов и трамваев по системе ГЛОНАСС, успешно. Сейчас задержек стало намного меньше и они стали менее значительными по времени, чем сегодня утром и даже вчера.
В Ярославле можно посмотреть расписание автобусов, троллейбусов и трамваев в любое время на сайте Yartr.ru, а смотреть за их движением транспорта в режиме онлайн — на Ot76.ru.
А ещё власти обещают, что скоро можно будет покупать билеты на междугородние автобусы через интернет. А пока пассажирам приходится выталкивать городские автобусы вручную.
Официально
Мэрия Ярославля сообщает:
Идёт постоянное отслеживание ситуации Управлением городского пассажирского транспорта, мониторинг осуществляет «ЯрГорТранс». На сегодняшний день глобальных проблем нет. Есть небольшие опоздания транспорта из за погодных условий. Движение осуществляется в штатном режиме. Вчера произошло 14 задержек движения городского пассажирского транспорта длительностью от 15 до 50 минут. Проблемные участки улично дорожной сети на данный момент:
- поворот с проспекта Фрунзе на улицу Попова — сужение, затруднение проезда автобусов особо большой вместимости;
- заездные карманы на Московском проспекте — наледь;
- проспект Ленина — не расчищена обочина, есть затруднения в движении троллейбусов.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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