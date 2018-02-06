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В Ярославле пассажиры вытолкали застрявший у остановки автобус
6 февраля 2018 09:48
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И, взяли! Началось с бодрых криков утро у пассажиров автобуса №11 в Ярославле.
Большой ЛиАЗ занесло и развернуло на полосе прямо у остановки «Моторный завод» на проспекте Октября около девяти часов утра. Авария перекрыла движение всему общественному транспорту, подъезжающему и отъезжающему от остановки. На дороге образовался затор. Но пассажиры не растерялись и помогли водителю.
— Пассажиры рейса №11 приняли участие в акции «любишь кататься, люби и саночки возить», выталкивая свой автобус, тем самым помогая объехать «объект недвижимости», — рассказывает один из участников процесса Иван Краснокутский. — К слову, данная акция закончилась успешно.
Накануне ярославцы выталкивали также застрявшие маршрутки и машины скорой помощи.
Фото: Краснокутский Иван
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