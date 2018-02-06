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Город

В Ярославле пассажиры вытолкали застрявший у остановки автобус

6 февраля 2018 09:48
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подросток, Ярославль, кража

И, взяли! Началось с бодрых криков утро у пассажиров автобуса №11 в Ярославле.

Большой ЛиАЗ занесло и развернуло на полосе прямо у остановки «Моторный завод» на проспекте Октября около девяти часов утра. Авария перекрыла движение всему общественному транспорту, подъезжающему и отъезжающему от остановки. На дороге образовался затор. Но пассажиры не растерялись и помогли водителю.

— Пассажиры рейса №11 приняли участие в акции «любишь кататься, люби и саночки возить», выталкивая свой автобус, тем самым помогая объехать «объект недвижимости», — рассказывает один из участников процесса Иван Краснокутский. — К слову, данная акция закончилась успешно.

Накануне ярославцы выталкивали также застрявшие маршрутки и машины скорой помощи

Анна Елкина
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Фото: Краснокутский Иван
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