В Ярославле пассажиры вытолкали застрявший у остановки автобус

Пассажиры вытолкали свой автобус

И, взяли! Началось с бодрых криков утро у пассажиров автобуса №11 в Ярославле.

Большой ЛиАЗ занесло и развернуло на полосе прямо у остановки «Моторный завод» на проспекте Октября около девяти часов утра. Авария перекрыла движение всему общественному транспорту, подъезжающему и отъезжающему от остановки. На дороге образовался затор. Но пассажиры не растерялись и помогли водителю.

Взяли и помогли застрявшему у остановки автобусу

Если бы не пассажиры, то пробка у остановки была бы больше

— Пассажиры рейса №11 приняли участие в акции «любишь кататься, люби и саночки возить», выталкивая свой автобус, тем самым помогая объехать «объект недвижимости», — рассказывает один из участников процесса Иван Краснокутский. — К слову, данная акция закончилась успешно.

Накануне ярославцы выталкивали также застрявшие маршрутки и машины скорой помощи.