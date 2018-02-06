В центре Ярославля маршрутка в зажатых дверях протащила женщину за ногу

Женщина не успела выпрыгнуть из маршрутки

Похоже, из маршрутки надо не выходить, а выпрыгивать. Иначе велика вероятность, что вас просто прихлопнет дверями.

В Ярославле на улице Советской женщина на остановке стала выходить из маршрутки. Она успела вступить на тротуар только одной ногой, как вторую вдруг зажали двери маршрутки. Пазик поехал и потащил за собой несчастную пассажирку.

— Женщине удалось выдернуть ногу. Она закричала и упала на дорогу. Только тогда водитель остановился, — рассказывают очевидцы.

Надо сказать, что водитель не уехал с места происшествия. Он выскочил из маршрутки, помог женщине подняться и довёл её до лавочки.

- Водитель подождал, пока женщина оклемается, завёл её обратно в маршрутку и они поехали дальше, - рассказали работники «Ярнета».