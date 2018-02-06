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В центре Ярославля маршрутка в зажатых дверях протащила женщину за ногу
6 февраля 2018 09:52
8 642 58
Похоже, из маршрутки надо не выходить, а выпрыгивать. Иначе велика вероятность, что вас просто прихлопнет дверями.
В Ярославле на улице Советской женщина на остановке стала выходить из маршрутки. Она успела вступить на тротуар только одной ногой, как вторую вдруг зажали двери маршрутки. Пазик поехал и потащил за собой несчастную пассажирку.
— Женщине удалось выдернуть ногу. Она закричала и упала на дорогу. Только тогда водитель остановился, — рассказывают очевидцы.
Надо сказать, что водитель не уехал с места происшествия. Он выскочил из маршрутки, помог женщине подняться и довёл её до лавочки.
- Водитель подождал, пока женщина оклемается, завёл её обратно в маршрутку и они поехали дальше, - рассказали работники «Ярнета».
Фото: "Ярнет"
Видео: Yarnet Ltd/Youtube.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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