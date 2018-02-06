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Застрявшую в сугробе в Ярославском дворе машину спас трактор
6 февраля 2018
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Ночью мужчина на машине пытался взять штурмом сугроб на дороге в одном из Ярославских дворов. С первого раза у него не получилось, и, разогнавшись, он попытался снова, но увяз в снегу. Так и пришлось автомобилю простоять до утра.
— Рано утром возле машины никого не было, — рассказали очевидцы. — Водителям пришлось объезжать этот автомобиль.
Утром трактор, приехавший расчищать снег, спас застрявшую машину — подцепил ковшом и вывез из сугроба.
Приключения машины во дворе сняли камеры наружного наблюдения.
А еще машины из сугробов спасает ярославец Дмитрий Соколов. На внедорожнике он вытягивает фуры и помогает выехать из снега автобусам.
Фото: Камеры «Ярнет»
Видео: Yarnet Ltd/Youtube.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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