Застрявшую в сугробе в Ярославском дворе машину спас трактор

Машину из сугроба вытащил трактор

Ночью мужчина на машине пытался взять штурмом сугроб на дороге в одном из Ярославских дворов. С первого раза у него не получилось, и, разогнавшись, он попытался снова, но увяз в снегу. Так и пришлось автомобилю простоять до утра.

— Рано утром возле машины никого не было, — рассказали очевидцы. — Водителям пришлось объезжать этот автомобиль.

Утром трактор, приехавший расчищать снег, спас застрявшую машину — подцепил ковшом и вывез из сугроба.

Приключения машины во дворе сняли камеры наружного наблюдения.

А еще машины из сугробов спасает ярославец Дмитрий Соколов. На внедорожнике он вытягивает фуры и помогает выехать из снега автобусам.