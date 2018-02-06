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Ярославцы нашли альтернативные способы передвижения по городу: лыжи и велосипеды
5 февраля 2018
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Пока по снежному Ярославлю проблематично ездить и ходить пешком, предприимчивые жители города нашли альтернативу — ездят на лыжах и велосипедах. А что? Получается гораздо быстрее, да еще и с пользой для здоровья.
Велосипедист встретился автомобилистам в Дзержинском районе Ярославля. Но если на двухколесном транспорте ездить по сугробам трудновато, то для лыжников полное раздолье.
Фотографию лыжника, который едет по улице Большой Октябрьской выложил в группе «Дороги Ярославля» в соцсети «Фейсбук» Дмитрий Купцов.
— Сегодня два таких меня, едущего в автобусе, обогнали, — написал Алексей Баканов.
Участники группы уже предложили кроме «снежного билета», которым можно будет воспользоваться и завтра, устроить в Ярославле акцию «бросай авто – вставай на лыжи».
Фото: Дмитрий Купцов «Дороги Ярославля»/Facebook.com, София Бабочина/instagram.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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