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Город

Ярославцы нашли альтернативные способы передвижения по городу: лыжи и велосипеды

5 февраля 2018
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снег, лыжи, Ярославль

Пока по снежному Ярославлю проблематично ездить и ходить пешком, предприимчивые жители города нашли альтернативу — ездят на лыжах и велосипедах. А что? Получается гораздо быстрее, да еще и с пользой для здоровья.

Велосипедист встретился автомобилистам в Дзержинском районе Ярославля. Но если на двухколесном транспорте ездить по сугробам трудновато, то для лыжников полное раздолье.

Фотографию лыжника, который едет по улице Большой Октябрьской выложил в группе «Дороги Ярославля» в соцсети «Фейсбук» Дмитрий Купцов.

— Сегодня два таких меня, едущего в автобусе, обогнали, — написал Алексей Баканов.

Участники группы уже предложили кроме «снежного билета», которым можно будет воспользоваться и завтра, устроить в Ярославле акцию «бросай авто – вставай на лыжи».

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Дмитрий Купцов «Дороги Ярославля»/Facebook.com, София Бабочина/instagram.com
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