Ярославцы нашли альтернативные способы передвижения по городу: лыжи и велосипеды

Ярославцы ездят по городу на лыжах

Пока по снежному Ярославлю проблематично ездить и ходить пешком, предприимчивые жители города нашли альтернативу — ездят на лыжах и велосипедах. А что? Получается гораздо быстрее, да еще и с пользой для здоровья.

Велосипедист встретился автомобилистам в Дзержинском районе Ярославля. Но если на двухколесном транспорте ездить по сугробам трудновато, то для лыжников полное раздолье.

Велосипедист ехал по Брагино

Фотографию лыжника, который едет по улице Большой Октябрьской выложил в группе «Дороги Ярославля» в соцсети «Фейсбук» Дмитрий Купцов.

— Сегодня два таких меня, едущего в автобусе, обогнали, — написал Алексей Баканов.

Участники группы уже предложили кроме «снежного билета», которым можно будет воспользоваться и завтра, устроить в Ярославле акцию «бросай авто – вставай на лыжи».