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Город

Пенсионеры заплатили больше ста тысяч за окна, которые им не привезли

5 февраля 2018
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приставы, окна, Ярославль

Судебные приставы арестовали имущество фирмы по установке пластиковых окон.

В конце прошлого года с компанией заключили договора на замену окон несколько пенсионеров.

— Работники фирмы звонили пенсионерам и рассказывали им о небывалой выгоде, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Но стоимость обычного пластикового окна обходилась пенсионерам достаточно дорого — в 124 тысячи рублей.

Пенсионеры ждали свои заказы, но компания так и не привозила окна. Тогда пенсионеры обратились в суд и выиграли дело. Судебные приставы по Кировскому и Ленинскому району пришли в офис компании, чтобы вернуть деньги обманутым пенсионерам. Приставы арестовали столы, стулья, камеру наблюдения и ноутбук. Это имущество будет продано, чтобы погасить долги компании.

Судебные приставы продолжают работу по этому делу.

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Елена Вахрушева
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Фото: Судебные приставы
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