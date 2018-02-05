Пенсионеры заплатили больше ста тысяч за окна, которые им не привезли

Приставы арестовали мебель в компании

Судебные приставы арестовали имущество фирмы по установке пластиковых окон.

В конце прошлого года с компанией заключили договора на замену окон несколько пенсионеров.

— Работники фирмы звонили пенсионерам и рассказывали им о небывалой выгоде, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Но стоимость обычного пластикового окна обходилась пенсионерам достаточно дорого — в 124 тысячи рублей.

Пенсионеры ждали свои заказы, но компания так и не привозила окна. Тогда пенсионеры обратились в суд и выиграли дело. Судебные приставы по Кировскому и Ленинскому району пришли в офис компании, чтобы вернуть деньги обманутым пенсионерам. Приставы арестовали столы, стулья, камеру наблюдения и ноутбук. Это имущество будет продано, чтобы погасить долги компании.

Судебные приставы продолжают работу по этому делу.

Недавно приставы поймали должника прямо в стоматологическом кресле.