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Корейские пирожки и спиральные чипсы: что приготовят на Масленицу в Ярославле
5 февраля 2018
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Главная Масленица страны пройдёт в Ярославле очень вкусно. И одними блинами мы сыты не будем: в городе устроят большой фестиваль уличной еды.
Откроется он 11 февраля в 13:00 на Первомайском бульваре. Уже сегодня в списке 15 участников, которые озвучили, чем собираются кормить ярославцев. Так, один из участников приготовит диетические блинчики на кокосовом молоке из рисовой и кукурузной муки. А шеф-повар сети ресторанов «Собрание» представит авторский блин с томлёной в печи уткой, брусничным соусом и хреном. Ярославский ресторан «Уча» будет готовить гирос и пельмени, пекарня «Мельница» побалует хворостом, оладьями и пончиками, а фирма «Фортуна» смастерит блины узелками с начинкой.
— Один из участников приедет из Витебска, он будет готовить картошку-вертушку, или спиральные чипсы, — рассказали организаторы фестиваля. — Среди тех, кто представит на фестивале блюда авторской кухни, — кафе, рестораны, пекарни, фермеры и гастроэнтузиасты из Ярославской области, а также гости из других регионов.
Не обойдётся фестиваль уличной еды без бургеров и хот-догов с ростовским лучком.
Полная афиша ярославской Масленицы на каждый день.
Фото: Александра Савельева
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