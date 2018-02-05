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Билеты на междугородние автобусы ярославцы смогут покупать через интернет
5 февраля 2018
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В Ярославской области разработали онлайн-систему по продаже билетов на междугородние автобусы. Билеты можно будет покупать через интернет, как на поезд — на любое направление и из любого пункта отправления.
— Это значительная экономия времени для пассажиров, а также гарантия комфортного и безопасного проезда, — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. — Общая база продажи билетов будет доступна в актуальном состоянии всем кассирам, диспетчерам и администраторам, что исключит возможность продажи «двойных» билетов, а также позволит формировать качественную отчетность о продажах и пассажиропотоке.
Власти уверяют, что система разработана с учетом потребности учреждения, но взаимодействует с аналогичными сервисами в других регионах. Поэтому билеты можно будет купить не только на внутриобластные рейсы, но и, например, на автобусы, отправляющиеся из Москвы и городов Московской области как в прямом, так и в обратном направлении.
А уже этим летом из Туношны можно будет улететь в Турцию. Однако не всё так просто. Да и не так уж и дёшево. Мы позвонили туроператору, который предлагает путёвки, и узнали цены. А ещё сравнили их с путёвками с вылетом из Москвы.
Фото: Михаил Контуев
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