|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославец, пострадавший при взрыве «Курицы-гриль», стал звездой Первого канала
5 февраля 2018
2 896 3
Ярославец Михаил Савин установил рекорд России на шоу Первого канала «Я могу!». Мускулистый мужчина сломал 14 бит за две с половиной минуты. До этого подобный рекорд ещё не был зарегистрирован. Изначально Михаил хотел сломать 10 бит за три минуты. Однако силач превзошёл самые смелые ожидания.
Интересно то, как начиналась спортивная карьера Михаила. Он с детства занимался танцами. А в армии увлёкся силовыми видами спорта.
— Несколько лет назад я пострадал при взрыве ларька с курицей-гриль. У меня диагностировали 38% ожогов тела. Врачи запретили заниматься спортом. И тогда я подумал: «Почему кто-то за меня решает, что мне делать». Через боль я продолжил заниматься. И занимаюсь до сих пор. Я пришёл на проект, чтобы официально зарегистрировать свой рекорд, — рассказал Михаил Савин.
Помимо разбивания бит, ярославец удивил ведущего шоу Леонида Якубовича и телезрителей разрыванием огромной металлической цепи.
Фото: Первый канал
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
29 января
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров