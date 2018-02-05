Ярославец, пострадавший при взрыве «Курицы-гриль», стал звездой Первого канала

Михаил разбил 14 бит за 2,5 минуты

Ярославец Михаил Савин установил рекорд России на шоу Первого канала «Я могу!». Мускулистый мужчина сломал 14 бит за две с половиной минуты. До этого подобный рекорд ещё не был зарегистрирован. Изначально Михаил хотел сломать 10 бит за три минуты. Однако силач превзошёл самые смелые ожидания.

Интересно то, как начиналась спортивная карьера Михаила. Он с детства занимался танцами. А в армии увлёкся силовыми видами спорта.

— Несколько лет назад я пострадал при взрыве ларька с курицей-гриль. У меня диагностировали 38% ожогов тела. Врачи запретили заниматься спортом. И тогда я подумал: «Почему кто-то за меня решает, что мне делать». Через боль я продолжил заниматься. И занимаюсь до сих пор. Я пришёл на проект, чтобы официально зарегистрировать свой рекорд, — рассказал Михаил Савин.

Помимо разбивания бит, ярославец удивил ведущего шоу Леонида Якубовича и телезрителей разрыванием огромной металлической цепи.