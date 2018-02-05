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На проспекте Октября остановилось движение трамваев
5 февраля 2018
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На проспекте Октября рядом с остановокой «НИИМСК» в Ярославле остановилось движение трамваев. Маршрут электрическому транспорту перекрыли сразу несколько грузовых машин, застрявших на переезде.
— Три фуры буксуют на переезде, — сообщает с места депутат Дмитрий Соколов, чей внедорожник на дни снегопадов стал спасательной машиной №1 в Ярославле.
Из-за грузовиков перекрыт проезд на Промышленную улицу и всем автомобилистам, кто поворачивает направо с проспекта Октября. Одну из машин удалось вытащить за несколько минут.
Накануне внедорожник ярославца уже вытаскивал гружёную фуру на трассе М-8.
Фото: Дмитрий Соколов
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