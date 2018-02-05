На проспекте Октября остановилось движение трамваев

Фуры застряли на трамвайном переезде

На проспекте Октября рядом с остановокой «НИИМСК» в Ярославле остановилось движение трамваев. Маршрут электрическому транспорту перекрыли сразу несколько грузовых машин, застрявших на переезде.

— Три фуры буксуют на переезде, — сообщает с места депутат Дмитрий Соколов, чей внедорожник на дни снегопадов стал спасательной машиной №1 в Ярославле.

Из-за грузовиков перекрыт проезд на Промышленную улицу и всем автомобилистам, кто поворачивает направо с проспекта Октября. Одну из машин удалось вытащить за несколько минут.

Накануне внедорожник ярославца уже вытаскивал гружёную фуру на трассе М-8.