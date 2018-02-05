Дворники выбились из сил: махать лопатами вышли воспитательницы и нянечки

Сотрудницы детского садика вышли помогать дворнику

Не на все ярославские школы и детские сады хватило железнодорожных войск, которые взялись помогать в борьбе со снежными завалами.

— Наши штатные дворники выбились из сил, — рассказали сотрудники детского садика №228. — Лопаты в руки взяли воспитательницы и нянечки.

Тем временем, часть военных перебазировалась в центр города — на Советскую площадь. Горожане, проходившие мимо, отметили каламбур — людей в форме привезли на «Пазике», снятом с 36-го маршрута, с яркой рекламой детского лагеря на борту.

Разгребать снежные завалы в Ярославле коммунальщикам помогают военные

Расчищать снежные завалы в Ярославле сейчас помогают около ста солдат из железнодорожных войск. Снегопад, по данным синоптиков, будет продолжаться до конца завтрашнего дня. Далее циклон, который принёс в регионы центра России обильные осадки, сдвинется в сторону Нижнего Новгорода и Казани.

В Ярославле снег валил все выходные. Но если в субботу и воскресенье в городе было мало народу и транспорта, то сегодня здесь — снежный апокалипсис. И мы в этой пурге и ненастье ведём онлайн-трансляцию.