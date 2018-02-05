Из-за фуры на окружной дороге в Ярославле машины встали в гигантскую пробку

Машины стоят в сторону Брагино

Автомобилисты встали в гигантскую пробку на окружной дороге в Ярославле. Стоят от перекрестка на Углич до путепровода. Водители предупреждают не соваться пока на окружную дорогу в сторону Брагино.

Причиной стала фура, которая никак не может забраться на путепровод. Остальным, вставшим за ней, приходится терпеливо ждать.

— В сторону Брагино пробочка. Фура не может заехать на мост, — написал Дмитрий Смирнов в группе «Первый ярославский автопортал» во «ВКонтакте».

— Почти два часа простоял от Чурилково до моста, — написал Александр Кондратьев.





Одну буксующую фуру затащил КАМАЗ вездеход, но в пробке стоит еще много фур, которым, возможно, тоже будет не справиться с подъемом без посторонней помощи.

За обстановкой на дорогах сегодня можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.