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Город

Из-за фуры на окружной дороге в Ярославле машины встали в гигантскую пробку

5 февраля 2018
4 061 2
пробка, Ярославль, окружная дорога

Автомобилисты встали в гигантскую пробку на окружной дороге в Ярославле. Стоят от перекрестка на Углич до путепровода. Водители предупреждают не соваться пока на окружную дорогу в сторону Брагино.

Причиной стала фура, которая никак не может забраться на путепровод. Остальным, вставшим за ней, приходится терпеливо ждать.

— В сторону Брагино пробочка. Фура не может заехать на мост, — написал Дмитрий Смирнов в группе «Первый ярославский автопортал» во «ВКонтакте».

— Почти два часа простоял от Чурилково до моста, — написал Александр Кондратьев.

 


Одну буксующую фуру затащил КАМАЗ вездеход, но в пробке стоит еще много фур, которым, возможно, тоже будет не справиться с подъемом без посторонней помощи.

За обстановкой на дорогах сегодня можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Максим Подобедов
Видео: Максим Подобедов
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