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Из-за фуры на окружной дороге в Ярославле машины встали в гигантскую пробку
5 февраля 2018
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Автомобилисты встали в гигантскую пробку на окружной дороге в Ярославле. Стоят от перекрестка на Углич до путепровода. Водители предупреждают не соваться пока на окружную дорогу в сторону Брагино.
Причиной стала фура, которая никак не может забраться на путепровод. Остальным, вставшим за ней, приходится терпеливо ждать.
— В сторону Брагино пробочка. Фура не может заехать на мост, — написал Дмитрий Смирнов в группе «Первый ярославский автопортал» во «ВКонтакте».
— Почти два часа простоял от Чурилково до моста, — написал Александр Кондратьев.
Одну буксующую фуру затащил КАМАЗ вездеход, но в пробке стоит еще много фур, которым, возможно, тоже будет не справиться с подъемом без посторонней помощи.
За обстановкой на дорогах сегодня можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.
Фото: Максим Подобедов
Видео: Максим Подобедов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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