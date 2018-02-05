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Ярославцев отказываются бесплатно возить по «снежному билету»: куда жаловаться
5 февраля 2018
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Сегодня и завтра в Ярославле действует акция «снежный билет». Об этом сообщили в мэрии Ярославля. Это значит, что водители, предъявив права, могут бесплатно проехать на всех видах общественного транспорта. Кроме маршруток. Многие уже воспользовались этой акцией. Да и мы сами проверили на себе: по водительским правам проехали бесплатно на троллейбусе, автобусе и трамвае.
Но не всем так повезло, как нам. Водители пишут: в общественном транспорте отказываются везти бесплатно. Мол, ни про какой «снежный билет» слыхом не слыхивали. А особо наглые водители и вовсе отказываются везти до тех пор, пока все не заплатят. Стоят посреди дороги и не едут.
— На автобусном маршруте №22 по «снежному билету» везти отказываются, потому что им бесплатно невыгодно, — пишут нам на сайте в комментариях под статьёй.
— Кондукторов плохо ознакомили с условиями акции. Мало того, что требуют оплаты, а еще и хамят, — рассказывает нам читатель Оксана Бутырёва.
Что же делать тем водителям, которые послушались совета мэрии и пересели в общественный транспорт?
— Пожаловаться можно в Управление городского пассажирского транспорта по телефонам 40-45-70, 40-45-72, 40-45-89. Нужно сообщить информацию о маршруте, месте и времени, когда не была предоставлена услуга. Мы обязательно разберёмся в этих случаях и накажем водителей и кондукторов. Будут приняты дисциплинарные меры, люди будут депремированы, — рассказали в мэрии Ярославля.
Фото: Анна Лурье
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