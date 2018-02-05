В центре Ярославля парень битой выбил стёкла припаркованным машинам

Парень выбил стёкла автомобилей, припаркованных во дворе на Угличской

В полицию позвонили жители дома на улице Угличской. Они увидели, что по двору ходит мужчина и бьёт стекла припаркованных автомобилей битой.

На место через несколько минут прибыл наряд ППС. Полицейским удалось быстро задержать 20-летнего местного жителя.

— Пьяный мужчина битой повредил два автомобиля, стоявшие во дворе дома по улице Угличской, — рассказали в пресс-службе полиции. — Общий ущерб составил более 40 тысяч рублей.

На парня возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений».

В конце января трое пьяных мужчин выбили стела у припаркованной «Тойоты» на Липовой горе.