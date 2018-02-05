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В центре Ярославля парень битой выбил стёкла припаркованным машинам
5 февраля 2018
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В полицию позвонили жители дома на улице Угличской. Они увидели, что по двору ходит мужчина и бьёт стекла припаркованных автомобилей битой.
На место через несколько минут прибыл наряд ППС. Полицейским удалось быстро задержать 20-летнего местного жителя.
— Пьяный мужчина битой повредил два автомобиля, стоявшие во дворе дома по улице Угличской, — рассказали в пресс-службе полиции. — Общий ущерб составил более 40 тысяч рублей.
На парня возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений».
В конце января трое пьяных мужчин выбили стела у припаркованной «Тойоты» на Липовой горе.
Фото: УМВД
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