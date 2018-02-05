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В мэрии расформируют два департамента: на сколько чиновников станет меньше
5 февраля 2018
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В Ярославле расформируют два отдела с чиновниками — это департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля и комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города. Сегодня вопрос об этом обсуждали на комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления.
— Комиссия дважды рассмотрела этот вопрос. И сегодня его поддержали. Мэрия предоставила данные о составе рабочих в департаменте организации строительства (ДОС) и в агентстве по строительству, выявили дублирующие функции, — рассказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Пока сотрудников из департамента переведём в агентство, и только после этого будем сокращать численность на 20%.
Всего строительную сферу в мэрии контролировали 71 человек — 31 в департаменте и 40 в агентстве. Похожая ситуация обстоит с комитетом по рекламе — вместо него создадут агентство по рекламе и оформлению города.
— Это связано с тем, что часть полномочий по рекламе ушла на уровень области. Но у города остаются функции по проведению аукционов для НТО, работе с вывесками и украшением города. Последнее необходимо в рамках туристического акцента, — пояснил Ефремов.
Однако и в рекламной сфере сократят 20% сотрудников.
Фото: Александра Савельева
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