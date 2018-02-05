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Город

Ярославцы спешат на помощь: как мы спасали друг друга из снежных завалов

5 февраля 2018
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снег, Ярославль, СПАСИБО

Ненастье сближает! Снегом уже и налюбовались, и нажаловались на него. Теперь, когда в городе царит снежный апокалипсис, его жители активно друг другу помогают: помогают откапывать машины, вытаскивать застрявший транспорт, даже коммунальщикам помогают разгребать сугробы с дорог.

Ярославцы благодарят близких людей за помощь. В нашей группе «ВКонтакте» мы завели отдельный пост для таких благодарностей. Вот выдержки из комментариев:

— Спасибо мужу, что помог мне выбраться из снежного плена и отвез меня на работу! — написала Наталья Евдокимова.

— А мне, наоборот, муж спасибо сказал — с сыном из сугроба с утра его вытолкали, — ответила Ксения Лаврова.

— Спасибо мужчинам, живущим в районе Фрунзе, 31, вытаскивали меня вчера и сегодня! — пишет Дарья Вексель.

— Спасибочки трактористу, помог заехать на место, — написала Вера Охлопкова.

— Вчера, 4 февраля, на трассе Кострома — Ярославль, километрах в двух от поселка Дорожный, мою машину снесло с дороги. Ехавшая за нами спецмашина, назначения которой я не поняла, остановилась, ребята вытащили нас, поставили на дорогу, убедились, что всё в порядке, и уехали. Спасибо большое! — написала Ольга Гусева.

Если девушки благодарят мужчин, пришедших на помощь, то сами мужчины, похоже, привыкли все проблемы решать сами.

— Спасибо тебе, лопата! Я дома, — написал в нашей группе в соцсети в «ВКонтакте» Максим Баршин.

На помощь застревающим машинам скорой помощи бросаются все прохожие, даже бабушки.

— Машина скорой встала сразу за остановкой, — рассказал очевидец произошедшего Денис Соловьев. — Все, кто был рядом, побежали выталкивать машину. Толкали вшестером, даже бабушка помогала.

Сегодня еще два автомобиля скорой помощи увязли в снегу в брагинских дворах. 

— На улице Бахвалова, 13 застряла скорая. Её сначала толкали прохожие, а потом вытягивал трактор. Не могли вытянуть полтора часа, — передаёт очевидец событий Наталья.

Еще один автомобиль застрял на Панина. Выталкивали машину жильцы дома и водители из соседних машин.

Пассажиры маршрутки сами вытолкали пазик, который застрял перед Добрынинским мостом.

В Ярославле и в Рыбинске водители внедорожников помогают коммунальщикам — очищают улицы от снега, прикрепив к машинам большие скребки.

Ярославец Дмитрий Соколов предложил свою помощь всем нуждающимся.

Ввиду обильных снегопадов, мы точно также, как и в том году, готовы помочь тем, кто застрял или не заводится. Обращайтесь в личные сообщения, — написал Дмитрий в социальных сетях.

Спрос на предложение нашелся сразу. Депутат муниципалитета Дмитрий Соколов на своем внедорожнике поехал и вытащил застрявшую на обочине груженую фуру

На помощь коммунальщикам пришли и военные. Около ста человек из железнодорожных войск расчищают завалы снега в городе. В мэрии уточнили, что эти парни готовы работать столько, сколько потребуется.

Помощи в борьбе с последствиями стихии попросил у ярославцев мэр города Владимир Слепцов.

— Уважаемые ярославцы! Пока город в плену снежной стихии, давайте объединимся и вместе выйдем на борьбу с последствиями снегопада. Мы бросили все силы на уборку города в круглосуточном режиме. Не оставайтесь в стороне, — обратился Слепцов к горожанам.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Наталья Счастливая, Ангелина Серёгина, Мария Караванова, Сергей-Дарья Березины / vk.com , «Город Рыбинск»/VK.com , Дмитрий Соколов, Иван Лилеев
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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