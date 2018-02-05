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Фоторепортаж
В город ввели войска: для расчистки Ярославля от снега привлекли военных
5 февраля 2018
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Третий день коммунальщики изо всех сил борются с последствиями снегопада, а метель всё не прекращается. Город буквально утопает в снегу. Люди заметили, что к расчистке привлекли военных.
— Было задействовано около ста человек из железнодорожных войск, — уточнили в мэрии Ярославля. — В первую очередь они помогают разгребать завалы возле школ и детских садов. Они готовы работать столько, сколько потребуется.
Снегопад, по данным синоптиков, будет продолжаться до конца завтрашнего дня. Далее циклон, который принёс в регионы центра России обильные осадки, сдвинется в сторону Нижнего Новгорода и Казани.
В Ярославле снег валил все выходные. Но если в субботу и воскресенье в городе было мало народу и транспорта, то сегодня здесь — снежный апокалипсис. И мы в этой пурге и ненастье ведём онлайн-трансляцию.
Фото: Иван Лилеев
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