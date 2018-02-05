В город ввели войска: для расчистки Ярославля от снега привлекли военных

К уборке снега подключили военных

Третий день коммунальщики изо всех сил борются с последствиями снегопада, а метель всё не прекращается. Город буквально утопает в снегу. Люди заметили, что к расчистке привлекли военных.

На помощь пришли сто человек из железнодорожных войск

— Было задействовано около ста человек из железнодорожных войск, — уточнили в мэрии Ярославля. — В первую очередь они помогают разгребать завалы возле школ и детских садов. Они готовы работать столько, сколько потребуется.

В первую очередь военные разгребли завалы возле школ и детских садов

Снегопад, по данным синоптиков, будет продолжаться до конца завтрашнего дня. Далее циклон, который принёс в регионы центра России обильные осадки, сдвинется в сторону Нижнего Новгорода и Казани.

Военные готовы работать столько, сколько потребуется

В Ярославле снег валил все выходные. Но если в субботу и воскресенье в городе было мало народу и транспорта, то сегодня здесь — снежный апокалипсис. И мы в этой пурге и ненастье ведём онлайн-трансляцию.