Владимир Слепцов попросил ярославцев помочь коммунальщикам убрать снег

На уборку снега брошены все силы

Владимир Слепцов попросил ярославцев помочь коммунальщикам расчистить город от снега.

— Уважаемые ярославцы! Пока город в плену снежной стихии, давайте объединимся и вместе выйдем на борьбу с последствиями снегопада. Мы бросили все силы на уборку города в круглосуточном режиме. Не оставайтесь в стороне, — обратился Слепцов к горожанам.

Непрекращающийся снегопад обрушился на Ярославль ещё в субботу. Синоптики дали неутешительный прогноз: осадки не закончатся и в ближайшие сутки. А управление МЧС по Ярославской области предупредило: самый сильный снегопад обрушится на город завтра.