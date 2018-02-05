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Город

Владимир Слепцов попросил ярославцев помочь коммунальщикам убрать снег

5 февраля 2018
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снег, стихия, снегопад, Ярославль, снежный коллапс

Владимир Слепцов попросил ярославцев помочь коммунальщикам расчистить город от снега.

— Уважаемые ярославцы! Пока город в плену снежной стихии, давайте объединимся и вместе выйдем на борьбу с последствиями снегопада. Мы бросили все силы на уборку города в круглосуточном режиме. Не оставайтесь в стороне, — обратился Слепцов к горожанам.

Непрекращающийся снегопад обрушился на Ярославль ещё в субботу. Синоптики дали неутешительный прогноз: осадки не закончатся и в ближайшие сутки. А управление МЧС по Ярославской области предупредило: самый сильный снегопад обрушится на город завтра.

Анна Лурье
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Фото: Ольга Прохорова
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