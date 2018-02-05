В Ярославле из-за снегопада продлили свободное посещение школ и детских садов

Школы работают в обычном режиме, но на занятия можно не ходить

В Ярославле завтра, 6 февраля, дети снова могут не идти в школы и детские сады. Это связано с обильным снегопадом, обрушившимся на города.

— Уже принято решение, что свободное посещение школ и детских садов продлевается ещё на один день, — рассказал заместитель мэра Ярославля Иван Лилеев.

Сегодня родители детей уже решали, стоит ли им идти в школу и детский сад или оставаться дома. Снегопад, по данным синоптиков, будет продолжаться до конца завтрашнего дня. Далее циклон, который принёс в регионы центра России обильные осадки, сдвинется в сторону Нижнего Новгорода и Казани.

В Ярославле снег валил все выходные. Но если в субботу и воскресенье в городе было мало народу и транспорта, то сегодня здесь — снежный апокалипсис. И мы в этой пурге и ненастье ведём онлайн-трансляцию.