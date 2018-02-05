Ярославль накроет вторая снежная волна

В ближайшие дни снег не прекратится

В ближайшие дни снег продолжит засыпать Ярославль. Завтра повторится серия циклонов, которая несет с собой снегопады, усиление ветра и метели. Морозы усилятся. Ночью температура опустится до –13...–19 градусов, днем чуть теплее: –8...–13 градусов.

— Во время снегопада возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: обрывов линий связи и электропередач, нарушений в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб, увеличения количества ДТП, обрушений крыш зданий, падений рекламных щитов, деревьев, — рассказали в пресс–службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — МЧС Ярославля перевели в режим «Повышенная готовность».

Акцию «снежный билет» в Ярославле продлили ещё на одни сутки.

О том, что происходит сегодня на улицах города, читайте в нашей онлайн-трансляции.