Ярославль накроет вторая снежная волна

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В ближайшие дни снег продолжит засыпать Ярославль. Завтра повторится серия циклонов, которая несет с собой снегопады, усиление ветра и метели. Морозы усилятся. Ночью температура опустится до –13...–19 градусов, днем чуть теплее: –8...–13 градусов.
— Во время снегопада возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: обрывов линий связи и электропередач, нарушений в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб, увеличения количества ДТП, обрушений крыш зданий, падений рекламных щитов, деревьев, — рассказали в пресс–службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — МЧС Ярославля перевели в режим «Повышенная готовность».
Акцию «снежный билет» в Ярославле продлили ещё на одни сутки.
О том, что происходит сегодня на улицах города, читайте в нашей онлайн-трансляции.
Фото: Александра Савельева
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