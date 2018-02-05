В Ярославле из-за снегопада детям разрешили не ходить в школы и садики

В школу сегодня можно не ходить

Сегодня департамент образования мэрии Ярославля отрапортовал — в школы и детские сады дети могут не идти.

— В связи с большим количеством выпавших осадков 5 февраля посещение образовательных учреждений по усмотрению родителей, — сказали в департаменте.

Тем не менее образовательные учреждения работают в штатном порядке. Все, кто придёт в школы и детские сады, будут учиться как обычно. Можно ли будет не идти в школу или детский сад завтра, чиновники решат позже, оценив погоду.

Снегопад, по данным синоптиков, будет продолжаться до конца завтрашнего дня. Далее циклон, который принёс в регионы центра России обильные осадки, сдвинется в сторону Нижнего Новгорода и Казани.

В Ярославле снег валил все выходные. Но если в субботу и воскресенье в городе было мало народу и транспорта, то сегодня здесь — снежный апокалипсис. И мы в этой пурге и ненастье ведём онлайн-трансляцию.