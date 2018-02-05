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Город

В Ярославле «снежный билет» продлили ещё на сутки

5 февраля 2018
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авто, общественный транспорт, Ярославль, снежный билет

Акцию «снежный билет» в Ярославле продлили ещё на одни сутки. Городские власти настойчиво просят автолюбителей пересесть сегодня и завтра на общественный транспорт, чтобы коммунальщики смогли справиться с последствиями снегопада.

 — По сообщениям МЧС, снегопады будут усиливаться и завтра, 6 февраля, поэтому мэрия города вновь предлагает водителям оставить личные автомобили и бесплатно воспользоваться общественным транспортом, — сказали в городской администрации. 

Чиновники уже прикинули: за двое суток в общественном транспорте бесплатно проедут около 15 тысяч человек. А это 345 тысяч рублей с продажи билетов — на такую сумму готовы сделать скидку автомобилистам во время снегопадов. Однако бесплатным проезд будет только в автобусах, троллейбусах и трамваях. 

Утренний снегопад в этот понедельник уже погрузил город в хаос: машин на дорогах заметно меньше, но даже трамваи встали в пробку.

Анна Елкина
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Фото: Елена Вахрушева
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