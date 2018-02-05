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Город

Ограбил бабушку, таксиста и кинулся в бега: в Ярославской области ловили вора-рецидивиста

5 февраля 2018
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такси, таксист, полиция, икона, Ярославль, вор

Недоброе утро сегодня было у 80-летней пенсионерки из Переславского района. К ней в пять утра в окно забрался мужчина и сорвал со стены икону Тихвинской Божией матери. На столе у бабушки лежал кошелёк с деньгами, который тоже схватил вор. Оказалось, что 37-летний мужчина знал старушку. И знал, что у неё есть икона и деньги.

Потом он сел в такси и попросил отвезти его в город. Однако платить преступник не собирался. Он ударил таксиста ножом в шею, отобрал планшет и деньги и велел вызвать другое такси.

— Водитель успел позвонить в полицию. Преступник попытался скрыться в лесу, но его задержали полицейские. Мужчина задержан, ранее он уже был судим. Он недавно освободился из тюрьмы. Пострадавший водитель доставлен в больницу, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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