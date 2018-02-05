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Скорая не приедет: в Ярославле спецслужбы застряли по пути к пострадавшим
5 февраля 2018
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В Ярославской области из-за снегопада возникли проблемы не только у автомобилистов, но и у различных служб. Огромные проблемы есть в сельской местности. До некоторых отдалённых деревень сейчас не может доехать никто. Люди, которые живут там, из-за заваленных снегом дорог в прямом смысле отрезаны от большой земли. Из разных районов региона пришли сообщения о том, что за детьми в деревни и сёла не приехали школьные автобусы.
Проблемы есть и в самом Ярославле. Люди жалуются, что зачастую приходится долго ждать медиков, помощь которых, порой, нужна как можно скорее.
— Приехать быстро сейчас — большая проблема, — рассказали врачи службы скорой медицинской помощи. — На дорогах заторы, объезжать пробки даже с мигалкой из-за заваленных снегом обочин очень тяжело. К домам в частном секторе вообще не проехать — приходится идти пешком.
Такие же проблемы и у полицейских. Но, как говорят в МВД, все срочные вызовы пока удаётся отработать оперативно. А вот в МЧС и вовсе говорят, что снегопад не сильно повлиял на их работу.
— У нас машины высокой проходимости на базе КАМАЗа, — сказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Пока что наша техника проехала везде, куда требовалось.
Снегопад, по данным синоптиков, будет продолжаться до конца завтрашнего дня. Далее циклон, который принёс в регионы центра России обильные осадки, сдвинется в сторону Нижнего Новгорода и Казани.
В Ярославле снег валил все выходные. Но если в субботу и воскресенье в городе было мало народу и транспорта, то сегодня здесь — снежный апокалипсис. И мы в этой пурге и ненастье ведём онлайн-трансляцию.
Фото: станция скорой помощи
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