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Город

Требуем мост из снега и отменить понедельники: о чем писали ярославцы в пробках

5 февраля 2018
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пробки, Ярославль, разговорчики

Ярославль накрыл сильный снегопад, с выходных снег все никак не может прекратиться. Те, кто все-таки нашел и откопал свои машины во дворах утром, встали в плотную пробку по дороге на работу.

Стоя в пробках, ярославцы жаловались, интересовались, не видели ли уборочную технику, мечтали о езде зимой на «автоматах» и размышляли о том, что уже скоро стоять в обратную пробку. Мы подсмотрели чужие «разговорчики»:

Нашлись и предприимчивые, в пробке на Суздальском шоссе продавали «Опель-Астра» на автомате.

Жители Заволжского района предложили мэру вместо горок построить третий мост из снега и просят отменить понедельники.

Ярославец, видимо, размышляющий, куда лучше поехать в Москву или Данилов, написал о своих мыслях в стихах.

И куда же без того, чтобы найти виновных.  

Елена Вахрушева
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Фото: Елена Вахрушева, «Яндекс-карты»
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