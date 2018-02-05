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Город

Рекордная пробка: из-за снегопада в Ярославле образовался 12-километровый затор

5 февраля 2018
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авто, снег, пробки, Ярославль

Жители Заволжского района Ярославля сегодня выезжали в центр очень долго. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор был длиной в 12 километров.

— Проблемы были на всех основных магистралях Заволжского района: Авиаторов, Машиностроителей, Алмазная, — говорят автомобилисты.

Сейчас пробка рассасывается и выехать из-за Волги можно уже без особых затруднений. Но есть заторы на дорогах в других местах. Движение затруднено на проспекте Октября от Республиканского проезда до площади Маркса, на улице Свободы в районе цирка по направлению к центру, на Московском проспекте на въезде в город, на улице Наумова на подъезде к Московскому проспекту, на улице Добрынина от Чкалова до Угличской и на улице Чкалова от Лермонтова до Привокзальной площади.

Снегопад, по данным синоптиков, будет продолжаться до конца завтрашнего дня. Далее циклон, который принёс в регионы центра России обильные осадки, сдвинется в сторону Нижнего Новгорода и Казани.

В Ярославле снег валил все выходные. Но если в субботу и воскресенье в городе было мало народу и транспорта, то сегодня здесь — снежный апокалипсис. И мы в этой пурге и ненастье ведём онлайн-трансляцию.

Михаил Контуев
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Фото: Михаил Контуев
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