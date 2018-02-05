Из-за снежного коллапса ярославские таксисты взвинтили цены вдвое

Сейчас пробка по всему городу

Хоть кому-то этот снег на руку. Похоже, таксисты сегодня озолотятся. Из-за снежного коллапса они взвинтили цены вдвое. И немудрено: ведь сейчас на такси огромный ажиотаж. Люди просто не могут добраться до работы.

— «Сатурн» весь горит. По 20–50 заказов в районах. Весь город в заказах, — пишет в соцсетях ярославец Евгений Лубенин.

Мы позвонили в несколько такси и узнали стоимость поездки. Например, с Пятёрки до Красного Маяка поездка обычно выходила 100–110 рублей. А сейчас «Яндекс.Такси» просит 265 рублей. Из Брагино до Красного Маяка 180 рублей просили в такси «Максим». Сейчас 255 рублей.

— У такси «Поехали» свободных машин нет вообще, — рассказала диспетчер Екатерина Шутова.

А вот за Волгой другая ситуация. «Максим» отвезёт до Красного маяка за 215 рублей. Обычная цена не поменялась.

Но проще всего тем, кто добирается до работы на трамвае. Вот, кто сейчас едет без пробок и за 23 рубля.

Для тех, кто забыл, напоминаем, сегодня мэрия снова ввела «снежный билет». Чтобы бесплатно проехать на общественном транспорте, нужно показать водительские права или ПТС.