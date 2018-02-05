×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

Из-за снежного коллапса ярославские таксисты взвинтили цены вдвое

5 февраля 2018
5 978 14
такси, снег, погода, Ярославль, снежный коллапс

Хоть кому-то этот снег на руку. Похоже, таксисты сегодня озолотятся. Из-за снежного коллапса они взвинтили цены вдвое. И немудрено: ведь сейчас на такси огромный ажиотаж. Люди просто не могут добраться до работы.

— «Сатурн» весь горит. По 20–50 заказов в районах. Весь город в заказах, — пишет в соцсетях ярославец Евгений Лубенин.

Мы позвонили в несколько такси и узнали стоимость поездки. Например, с Пятёрки до Красного Маяка поездка обычно выходила 100–110 рублей. А сейчас «Яндекс.Такси» просит 265 рублей. Из Брагино до Красного Маяка 180 рублей просили в такси «Максим». Сейчас 255 рублей.

— У такси «Поехали» свободных машин нет вообще, — рассказала диспетчер Екатерина Шутова.

А вот за Волгой другая ситуация. «Максим» отвезёт до Красного маяка за 215 рублей. Обычная цена не поменялась. 

Но проще всего тем, кто добирается до работы на трамвае. Вот, кто сейчас едет без пробок и за 23 рубля.

Для тех, кто забыл, напоминаем, сегодня мэрия снова ввела «снежный билет». Чтобы бесплатно проехать на общественном транспорте, нужно показать водительские права или ПТС.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Елена Вахрушева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Ярославль накрыла снежная волна: онлайн-трансляция

Погода
Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы

Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы
Погода
В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели

В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели
Транспорт
Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO
Погода
Дожди и снегопады: в Ярославле резко потеплеет

Дожди и снегопады: в Ярославле резко потеплеет
Погода
На Ярославль с двух сторон надвигается метель

На Ярославль с двух сторон надвигается метель

Фильм недели
29 января
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
Комментарии (8): фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (25): Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,60 56,99
EUR 70,35 70,79
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 06.02
USD 56,63 0,59
EUR 70,50 0,40
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.