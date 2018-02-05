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Онлайн-трансляция
Ярославль накрыла снежная волна: онлайн-трансляция
5 февраля 2018
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Утренний Ярославль встретил людей, торопящихся на работу, неприветливо. За окном уже –13 градусов и сильнейшая метель, которая только усилилась с выходных. По прогнозам синоптиков, вечером вместо небольшого потепления, наоборот, ещё больше заморозит. Но уже сейчас бесконечный снегопад погрузил Ярославль в утренний хаос: основные магистрали стоят в пробках, машины ломаются, увязают в снегу на обочинах. Общественный транспорт тоже не спасает — стоит.
Следим за ситуацией на дорогах в режиме онлайн, где сейчас особенно трудно.
16:13 «Ситуация сложная», — так назвали в правительстве Ярославской области то, что происходит сейчас на дорогах.
— Прошу докладывать в штаб об обстановке каждые 4 часа. О каких-то непредвиденных или экстренных ситуациях необходимо сообщать немедленно! — сказал заместитель губернатора Андрей Шабалин.
15:56 Это действительно какой-то транспортный коллапс. На проспекте Октября встали трамваи. Потому что встали грузовики.
15:40 Из-за фуры на окружной дороге машины встали в гигантскую пробку. Ох, и это среди дня. Что будет вечером...
15:34 Всё, дворники выбились из сил. За лопаты взялись нянечки и воспитательницы детских садиков. Поднажмём, женщины!
15:08 Фотограф Саша Савельева, которую мы не пощадили и бросили в метель и в мороз, сообщает: на улице очень скользко.
— При мне девушка упала на переходе.
15:02 Вас отказываются везти по «снежному билету»? Жалуйтесь! Куда обратиться с жалобой.
14:16 Авария под Ярославлем на трассе М-8 в пяти километрах от деревни Шалаево. Лобовое столкновение. Скорее всего, никто серьёзно из людей не пострадал.
14:05 Ну что, пришло время спасать друг друга самим. Ярославцы бросились вытаскивать машины скорых из сугробов.
13:36 Тяжело пробираться на работу и домой в такую погоду? Жалуетесь на плохую уборку дорог? Эх, Владимиру Слепцову бы ваши проблемы! Мэр Ярославля вообще сегодня ночью домой не попал.
13:11 Солдаты пообещали — разгребать снег будут столько, сколько нужно. Спасибо, ребята!
12:52 Мэр попросил ярославцев помочь. Коммунальщики одни уже не справляются. Подсобим?
12:32 «Снежный билет» продлили ещё на сутки. Как это работает.
11:17 Ох, похоже, сегодня этот дурдом не кончится. Нас ждёт вторая волна циклона завтра.
— При этом морозы будут усиливаться ночью до –13...–19 градусов, днем до –8...–13 градусов, — предупредили в МЧС.
11:04 По данным Ярославского ЦГМС, сегодня выпадет ещё 10 сантиметров снега. Хотя вроде бы нам и так уже хватило. И прогнозируют сильный ветер — одевайтесь теплее!
11:01 Несладко пришлось сегодня жителям Заволжского района. Здесь была рекордная пробка!
10:52 Мэр Ярославля Владимир Слепцов отменил сегодня все совещания — все силы бросают на уборку города.
— Под особым вниманием – расчистка снега на дорогах, тротуарах и других местах массового скопления пешеходов, — сообщили только что в мэрии.
10:39 Сегодня в МЧС собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям. Соберутся все подразделения и скоординируют работу во время бурного снегопада.
10:29
— На маршрутке страшно ехать. Чувствуется, как машине тяжело, скользко. Дай Бог бы на поворотах не занесло. Но от остановок еле отчаливает. На проспекте Ленина только одна полоса для движения, — передаёт корреспондент Анна Ёлкина.
10:19 На такси сегодня разоришься. Таксисты взвинтили цены.
10:09 В маршрутках сегоня дико ругаются.
— Час ждала маршрутку! — пыхтит, наваливаясь на других пассажиров, женщина. Придётся потесниться.
09:49
— Трудно вам сегодня? — спрашиваем у сотрудника коммунальной службы, который катил колесо к трактору.
— Да одни поломки. Но стараемся!
Фото: Александра Савельева, правительство Ярославкой области, Дмитрий Соколов, Максим Подобедов, Наталия Контуева, Михаил Контуев, Наталья Счастливая, мэрия Ярославля, Оксана Серова, Иван Лилеев, Альберт Петров, Яндекс.Пробки, Анна Елкина, Ольга Прохорова, Павел Аверкиев, Елена Вахрушева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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