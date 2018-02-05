Ярославль накрыла снежная волна: онлайн-трансляция

Бесконечная метель погрузила город в пробки

Утренний Ярославль встретил людей, торопящихся на работу, неприветливо. За окном уже –13 градусов и сильнейшая метель, которая только усилилась с выходных. По прогнозам синоптиков, вечером вместо небольшого потепления, наоборот, ещё больше заморозит. Но уже сейчас бесконечный снегопад погрузил Ярославль в утренний хаос: основные магистрали стоят в пробках, машины ломаются, увязают в снегу на обочинах. Общественный транспорт тоже не спасает — стоит.

Следим за ситуацией на дорогах в режиме онлайн, где сейчас особенно трудно.