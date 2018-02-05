МОК отказал в Олимпиаде 15 россиянам, ранее оправданным в Спортивном арбитраже

Олимпийские зимние игры пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан с 9 по 25 февраля 2018 года

13 российских спортсменов, которых Спортивный арбитражный суд (CAS) признал невиновными в употреблении допинга, всё-таки не поедут в Пхёнчхан. Международный олимпийский комитет не допустил к соревнованиям и двух тренеров, которых считают причастными к допинговому скандалу.

«Решение CAS не сняло подозрений в допинге и не предоставило комиссии достаточную уверенность в том, что эти 13 спортсменов могут считаться чистыми», — говорится в пресс-релизе МОКа.

В сообщении также сказано, что двум тренерам не будут направлены приглашения на Олимпийские игры в Пхёнчхан: в докладе комиссии МОК есть доказательства, что они также нарушили антидопинговые правила.

МОК отказался выслать приглашения на Олимпиаду, по данным «Спорт-Экспресс», скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой и тренеру Сергею Чудинову; лыжникам Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгению Шаповалову, Наталье Матвеевой; конькобежцам Александру Румянцеву, Артему Кузнецову, Ольге Фаткулиной; саночнице Татьяне Ивановой и тренеру Альберту Демченко.

Спортсменов отстранили по результатам перепроверки комиссией МОК допинг-проб с Олимпиады-2014 в Сочи. CAS 1 февраля удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, ранее пожизненно отстраненных из-за допинга от участия в Олимпийских играх. Российский Олимпийский комитет обратился в МОК с просьбой направить приглашения 15 оправданным атлетам для участия в Олимпиаде-2018.