На снежной трассе под Ярославлем разбились две иномарки и увязли в снегу

Авария на костромской трассе

На заснеженной трассе М-8, ведущей в сторону Костромы, разбились две иномарки. «Нива-Шевроле» и «Мазда 3» влетели друг в друга в лобовом ударе накануне около полудня. Всё произошло у посёлка Дорожный.

Ударом внедорожник «Шевроле» откинуло в сугроб у обочины, откуда спасателям пришлось вытягивать машину на тросе.

— В ДТП пострадавших нет, — рассказали в МЧС России по Ярославской области.

«Ниву» вытаскивали из сугроба спасатели

Водителям просто повезло остаться невредимыми, ведь у «Мазды» искривило всю переднюю часть — ремонт машины обойдётся в крупную сумму.

На одной из заснеженных дорог в Ярославской области пенсионер за рулём насмерть сбил ребёнка.