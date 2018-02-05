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На снежной трассе под Ярославлем разбились две иномарки и увязли в снегу
5 февраля 2018
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На заснеженной трассе М-8, ведущей в сторону Костромы, разбились две иномарки. «Нива-Шевроле» и «Мазда 3» влетели друг в друга в лобовом ударе накануне около полудня. Всё произошло у посёлка Дорожный.
Ударом внедорожник «Шевроле» откинуло в сугроб у обочины, откуда спасателям пришлось вытягивать машину на тросе.
— В ДТП пострадавших нет, — рассказали в МЧС России по Ярославской области.
Водителям просто повезло остаться невредимыми, ведь у «Мазды» искривило всю переднюю часть — ремонт машины обойдётся в крупную сумму.
На одной из заснеженных дорог в Ярославской области пенсионер за рулём насмерть сбил ребёнка.
Фото: МЧС по Ярославской области, МЧС по ЯО
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