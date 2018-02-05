Самый снежный день: как Ярославль превратился в город из сказки

Снегопад преобразил Ярославль

Это воскресенье стало, пожалуй, самым снежным днём зимы. Снег сыпал, не переставая, двое суток и не собирается останавливаться. Пока автомобилисты раскупили все лопаты и трудятся во дворах, наш фотограф Александра Савельева взглянула на метель с прекрасной стороны. Ярославль превратился в сказочный город.

Снежные шапочки видно всюду

Метель — оригинальный художник

Кто-то не испугался снегопада и отправился веселиться на горки

Другие неспешно прогуливались

Кому-то пришлось поработать

Одно ясно точно — погода стала сказочным художником в эти выходные

Веселятся и взрослые, и дети

Снежная дымка позволяет иначе взглянуть на привычные виды

Снежные груды можно встретить всюду

Деревья укутались