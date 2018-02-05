|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Фоторепортаж
Самый снежный день: как Ярославль превратился в город из сказки
4 февраля 2018
2 804 2
Это воскресенье стало, пожалуй, самым снежным днём зимы. Снег сыпал, не переставая, двое суток и не собирается останавливаться. Пока автомобилисты раскупили все лопаты и трудятся во дворах, наш фотограф Александра Савельева взглянула на метель с прекрасной стороны. Ярославль превратился в сказочный город.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 05.02.2018 Чуть не убило: ярославец едва увернулся от глыб льда, падающих с крыши
|
Фильм недели
29 января
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров