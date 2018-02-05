Чуть не убило: ярославец едва увернулся от глыб льда, падающих с крыши

Ещё шаг или два, и последствия для ярославца были бы трагичными

Прогуливаешься по центру Ярославля, и тут раз, прямо в шаге перед тобой с неба валятся ледяные глыбы. В такую ситуацию попал ярославец Денис Платонов, и не где-нибудь, а на Большой Октябрьской улице неподалёку от площади Богоявления.

— Сегодня я родился второй раз, когда в метре передо мной многокилограммовые глыбы льда рухнули с крыши торгового центра «Рождественский», — с ужасом написал в социальных сетях Денис Платонов.

На ближайшие несколько дней по всему Ярославлю объявили чистку крыш от снега и льда, однако вокруг этого здания, у которого шёл ярославец, не было никаких предупреждающих ограждений.