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Чуть не убило: ярославец едва увернулся от глыб льда, падающих с крыши
5 февраля 2018
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Прогуливаешься по центру Ярославля, и тут раз, прямо в шаге перед тобой с неба валятся ледяные глыбы. В такую ситуацию попал ярославец Денис Платонов, и не где-нибудь, а на Большой Октябрьской улице неподалёку от площади Богоявления.
— Сегодня я родился второй раз, когда в метре передо мной многокилограммовые глыбы льда рухнули с крыши торгового центра «Рождественский», — с ужасом написал в социальных сетях Денис Платонов.
На ближайшие несколько дней по всему Ярославлю объявили чистку крыш от снега и льда, однако вокруг этого здания, у которого шёл ярославец, не было никаких предупреждающих ограждений.
Фото: Денис Платонов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 04.02.2018 Синоптики предупредили: снежный циклон не уймётся ещё сутки
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