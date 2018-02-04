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Ярославец на внедорожнике вытащил застрявшую в снегу фуру
4 февраля 2018
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Ярославец на своём внедорожнике выдернул застрявшую на обочине фуру. Гружёный автомобиль не мог выехать с заправки на трассе М-8.
— Из-за этой машины не могли выехать с заправки ещё 11 других машин, — рассказал Дмитрий Соколов, сумевший вытащить гружёную фуру с обочины.
Ранее депутат муниципалитета Дмитрий Соколов уже предлагал помощь всем водителям во время снегопадов.
— Со мной случалась история, когда зимой в –30 градусов на трассе у меня лопнуло колесо. А поменять самостоятельно его на своём автомобиле я просто физически не могу, — рассказывает водитель. — Тогда первые две фуры, проезжавшие мимо, остановились, и их водители помогли мне.
Фото: Дмитрий Соколов
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