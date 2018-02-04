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Город

В Брагино снежная лавина повредила припаркованную во дворе машину

4 февраля 2018
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снег, машина, Ярославль

Настоящая лавина из снега и льда обрушилась на припаркованный во дворе дома в Ярославле автомобиль. Из-за последствий снегопада пострадала иномарка на улице Бабича в Дзержинском районе.

— Снег с балкона упал на машину. Помяло крышу и разбило боковое стекло, — рассказал сосед Вадим Черных.

Частные камеры во дворе записали происходящее 3 февраля около полудня. И получить компенсацию владельцам вряд ли удастся — козырёк, с которого упал снег, не признает за собой управдом, считают местные жители. Иначе говоря, счистить снег должны были хозяева квартиры.

В Ярославле эта машина стала не единственной пострадавшей от снегопада таким образом. Накануне во Фрунзенском районе лёд проломил заднее стекло припаркованной «Ауди».

Помимо этого, в городе сегодня копают все: лопатами вооружились и жители, и коммунальные службы. 

Анна Елкина
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Фото: Вадим Черых, Дядьково, Сокол Ярославль — Районы 76/Vk.com
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