В Брагино снежная лавина повредила припаркованную во дворе машину

Снежная лавина обрушилась на машину во дворе

Настоящая лавина из снега и льда обрушилась на припаркованный во дворе дома в Ярославле автомобиль. Из-за последствий снегопада пострадала иномарка на улице Бабича в Дзержинском районе.

— Снег с балкона упал на машину. Помяло крышу и разбило боковое стекло, — рассказал сосед Вадим Черных.

Частные камеры во дворе записали происходящее 3 февраля около полудня. И получить компенсацию владельцам вряд ли удастся — козырёк, с которого упал снег, не признает за собой управдом, считают местные жители. Иначе говоря, счистить снег должны были хозяева квартиры.

В Ярославле эта машина стала не единственной пострадавшей от снегопада таким образом. Накануне во Фрунзенском районе лёд проломил заднее стекло припаркованной «Ауди».

Пострадавшая в Дядьково «Ауди»

Помимо этого, в городе сегодня копают все: лопатами вооружились и жители, и коммунальные службы.