Городские власти планируют разогнать перекупщиков с рынков Ярославля

На ярославских рынках будет больше местных продуктов

Мэрия Ярославля вновь взялась за городские рынки. Планируют проверить всех продавцов и отсеять неподходящих новой концепции.

— Мы меняем подходы к работе рынков, в результате чего можно будет урегулировать стоимость товаров и их ассортимент. На рынках должны присутствовать не перекупщики, а местные производители, — рассказал заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов.

Также будут внимательнее следить за тем, чтобы на рынках могли торговать пенсионеры продуктами со своих огородов на льготных условиях. Все эти преобразования будут происходить на муниципальных рынках — Центральном и Ленинском.

Городские власти прошлой весной также заявили о глобальных обновлениях на рынках, где поставят стеклянные крыши и уличные кафе.