|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Копают все: чистить дороги Ярославля от снега вышла необычная техника
4 февраля 2018
5 225 7
Безумный снегопад, похоже, останавливаться не планирует. Город заметает всё сильнее. Настолько, что ярославцы уже сами начали помогать коммунальщикам чистить дороги.
Так, во Фрунзенском районе выезды к проспекту вышел чистить водитель на «буханке». На свою машину он повесил отвал и начал работать на второстепенных проездах.
— Красавчик! — поддерживают его в соцсетях жители Дядьково.
Кстати, многие ярославцы в это воскресенье вооружились лопатами и отправились откапывать свои машины, а заодно и расчищать дворы.
Как бесконечный снегопад изменил Ярославль: смотрите в фоторепортаже.
Фото: Сергей-Дарья Березины / vk.com, Евгений Жаворонков
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
29 января
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров