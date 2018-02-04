Копают все: чистить дороги Ярославля от снега вышла необычная техника

Ярославец повесил отвал на свою машину и поехал чистить дороги

Безумный снегопад, похоже, останавливаться не планирует. Город заметает всё сильнее. Настолько, что ярославцы уже сами начали помогать коммунальщикам чистить дороги.

Так, во Фрунзенском районе выезды к проспекту вышел чистить водитель на «буханке». На свою машину он повесил отвал и начал работать на второстепенных проездах.

— Красавчик! — поддерживают его в соцсетях жители Дядьково.

Кстати, многие ярославцы в это воскресенье вооружились лопатами и отправились откапывать свои машины, а заодно и расчищать дворы.

Ярославцы сами чистят двор на улице Доронина

Как бесконечный снегопад изменил Ярославль: смотрите в фоторепортаже.