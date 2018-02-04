На отдыхе в ОАЭ жительница Рыбинска попала под колёса джипа

На отдыхе в ОАЭ жительницу Рыбинска сбил джип

Трагично закончился отдых в Объединённых Арабских Эмиратах для врача из Рыбинска Алины Протасовой. Туристку сбил джип в городе Эль-Фуджайра.

Женщина отдыхала в ОАЭ с дочерью, которая рассказала о случившемся в социальных сетях. Сейчас пострадавшая находится в больнице, в аварии ей переломало рёбра, врачи делали срочную операцию по извлечению обломков. Трагедия произошла 2 февраля.

— Если бы не знание английского, я бы пропала здесь. Была в госпитале, дали всего 10 минут, ей стало получше, но жизнь все равно поддерживают на препаратах через всякие трубки. Дышит тоже через трубки, маски, — рассказывает её дочь Наташа. — Ездила в полицию, взяла рапорт. Завтра утром возьму у доктора. Сегодня как на зло в ОАЭ выходной. Даже посольство не работает, но я связалась с консулом. Пишу это дрожащими руками, спала всего час. Хотя какое спала: закрываю глаза и сразу передо мной этот белый джип, который сбивает мою маму...

Весть быстро разнеслась по родному Рыбинску, где женщину знают как хорошего отоларинголога. Сейчас родственники ищут деньги на оплату лечения и транспортировку пострадавшей в Россию.