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На отдыхе в ОАЭ жительница Рыбинска попала под колёса джипа
4 февраля 2018
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Трагично закончился отдых в Объединённых Арабских Эмиратах для врача из Рыбинска Алины Протасовой. Туристку сбил джип в городе Эль-Фуджайра.
Женщина отдыхала в ОАЭ с дочерью, которая рассказала о случившемся в социальных сетях. Сейчас пострадавшая находится в больнице, в аварии ей переломало рёбра, врачи делали срочную операцию по извлечению обломков. Трагедия произошла 2 февраля.
— Если бы не знание английского, я бы пропала здесь. Была в госпитале, дали всего 10 минут, ей стало получше, но жизнь все равно поддерживают на препаратах через всякие трубки. Дышит тоже через трубки, маски, — рассказывает её дочь Наташа. — Ездила в полицию, взяла рапорт. Завтра утром возьму у доктора. Сегодня как на зло в ОАЭ выходной. Даже посольство не работает, но я связалась с консулом. Пишу это дрожащими руками, спала всего час. Хотя какое спала: закрываю глаза и сразу передо мной этот белый джип, который сбивает мою маму...
Весть быстро разнеслась по родному Рыбинску, где женщину знают как хорошего отоларинголога. Сейчас родственники ищут деньги на оплату лечения и транспортировку пострадавшей в Россию.
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Фото: atumnia / Instagram
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