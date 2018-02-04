От сказки до снежного ада: во что бесконечный снегопад превратил Ярославль

Два дня снегопада для Ярославля — настоящее испытание

Второй день не переставая на Ярославль валит снег. Синоптики предупреждали, что густой снегопад принёсет с собой морозы.

Но пока он принёс только проблемы для коммунальных служб — дороги не успевают очищать от тонн снега, говорить о тротуарах и не приходится. Однако мнения ярославцев о непогоде в городе разделились: кто-то называет Ярославль снежной сказкой, одни хвалят коммунальщиков, другие — негодуют.

— Чтобы оценить всю сложность работы по уборке города, достаточно в эти дни взять лопату и почистить хотя бы вход в дом или подъезд! Поверьте, этот опыт сделает вас толерантным к городским властям и ответственным за чистоту, — говорит депутат муниципалитета Олег Ненилин, поработавший с утра с лопатой.

Депутат Олег Ненилин взялся за лопату

— Проехал вчера по Дядьково и Липовой, то, как убирают ул. Светлую я считаю издевательством над жителями. Улицу первой категории превратили в свинарник, — делится своим мнением автомобилист Камиль Бикмурзин. — Середина дорог не убирается, сама проезжая часть сужается, обочины не всегда отжимаются. Это сокращает среднюю скорость потока и ограничивает трафик.

Автолюбитель Камиль Бикмурзин критически оценивает уборку города

Но кое-где дороги всё же почищены

Зато тротуары выглядят вот так в Заволжском районе

Чищенные дворы за вечер превратились в труднопроходимые места