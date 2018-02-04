На Масленицу в Ярославле можно будет найти свою любовь

На Масленицу ярославцам предлагают найти свою любовь

На Масленицу в Ярославле можно будет найти свою вторую половинку. В городе возобновят старинную русскую традицию под названием «Столбы».

Представляет она собой своеобразную ярмарку любви.

— На «Ярославских столбах» знакомились, назначали свидания, сватались и прогуливались пары, собиравшиеся сыграть свадьбу. Молодожены таким способом демонстрировали свой новый семейный статус, — рассказали в городской администрации.

Полную программу Масленицы на каждый день смотрите в нашем материале.