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На Масленицу в Ярославле можно будет найти свою любовь
4 февраля 2018
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На Масленицу в Ярославле можно будет найти свою вторую половинку. В городе возобновят старинную русскую традицию под названием «Столбы».
Представляет она собой своеобразную ярмарку любви.
— На «Ярославских столбах» знакомились, назначали свидания, сватались и прогуливались пары, собиравшиеся сыграть свадьбу. Молодожены таким способом демонстрировали свой новый семейный статус, — рассказали в городской администрации.
Полную программу Масленицы на каждый день смотрите в нашем материале.
Фото: Станислав Захарченко
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