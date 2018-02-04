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Наши в Америке: здесь не купишь полкило печенья
4 февраля 2018
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В новой серии о настоящей жизни в Америке ярославцы расскажут о системе измерений в Штатах. Как взвешивают продукты за океаном, и почему там так сложно купить полкило печенья.
Семья экс-заммэра Ярославля Дмитрия Донскова улетела в Штаты, чтобы родить ребёнка. Из-за океана супруга политика в деталях рассказывает об обыденной жизни страны.С. Система мер и весов
Как многие помнят — Америка пользуется английской системой мер и весов. У неё совершенно иная логика, чем у десятичной, вернее, на мой взгляд, — полное отсутствие логики. Все эти фунты, футы, пинты, кварты, унции и галлоны здорово осложняют жизнь. И хотя все мы с детства (спасибо, Мэри Поппинс!) помним, что фунт — это почти полкило, но в реальности в магазине всё равно всё время путаешься. Да и как не запутаться, если цену например обозначают за унцию, а вес товара в фунтах? Ну признайтесь честно — кто помнит, что в фунте 16 унций? А вишенкой на торте, конечно, являются градусы Фаренгейта. Кто, какой вредитель мог придумать систему, не имеющую никакой логики, никакой привязки к законам природы, да и ещё и не переводящуюся в нормальные координаты? И главное — зачем нормальным людям её использовать?
Фото: Юлия Донскова
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